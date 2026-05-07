Gülistan Doku'nun kaybolmadan saatler önce attığı mesaj ortaya çıktı

Gülistan Doku 'yla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Sabah gazetesindeki habere göre, genç kız, 5 Ocak 2020 tarihinde, yani kaybolduğu gün, çalıştığı kafenin patronuna "Ben artık gelemeyeceğim" mesajı yazdı. Mesajın gönderildiği saat 08.13'tü.

Gülistan Doku okul harçlığı çıkarmak için zaman zaman arkadaşlarıyla birlikte part-time işlerde çalışıyordu, son iş yeriyse bir kafeydi.

Doku ile birlikte çalışan M.T. savcılıktaki ifadesinde mekana gelen bazı “üst düzey” müşterilerin bakışlarıyla kendilerini taciz ettiğini öne sürmüştü:

“Bakışlarıyla bizi taciz ederlerdi. Öyle ki sözle taciz etseler bu kadar rahatsız olmazdım. Biz de bu yüzden göz önünden çekilmek için bulaşıkhanede çalışmaya başladık.”

BU MESAJDAN SONRA NELER YAPTI?

Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre genç kız saat 11.06'da sevgilisi Zainal Abakarov 'un çalıştığı kafeye gitti.

İkili saat 11.11'de kafe önünde ayakta konuşmaya başladı.

Gülistan saat 11.19'da buradan ayrılarak yolun karşısına geçti, valilik binası karşısındaki durakta beklemeye başladı. Genç kız, 10 dakika sonra Elazığ istikametine giden minibüse bindi.

Bu aracın saat 11.39'da Elazığ istikametinden dönerek akaryakıt istasyonuna girdiği ve 11.47'de çıkarak Tunceli merkeze devam ettiği bilgisi soruştuma dosyasına yer aldı.

Gülistan'ın telefonundaki son sinyalse saat 12.21'de alındı, ancak konum tespit edilemedi.

KAFENİN ÖNÜNDE DİKKATİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Soruşturma dosyasına göre, Gülistan'ın güzergahı böyleydi, patronuna attığı mesajla işten ayrıldığı ileri sürülen kafedeyse dikkati çeken bir ayrıntı daha vardı.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel 'in “kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı değerlendirilen araç, 5 Ocak 2020'de saat 12.18'de bu kafenin önüne park etmişti.

Dosyaya giren raporda, Sonel'in saat 12.53'te buradan ayrılıp 13.09'da valilik binası önüne geçtiği belirtildi.