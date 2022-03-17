Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Erkek arkadaşı gözaltına alındı
SON DAKİKA HABERİ: Tunceli’de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin erkek arkadaşı Zeynal A, Antalya' nın Alanya ilçesi'nde gözaltına alındı.
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