Gülistan Doku'ya ne oldu? Kemikler ölümüne dair ipucu verebilir mi?

Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra rafta indi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli tutuklandı. Ancak "Gülistan Doku'ya ne oldu?" sorusu hala belirsizliğini koruyor.

KEMİKLER CİNAYETİN İŞLEYİŞİNE DAİR İPUCU VERİR Mİ?

"Gülistan'ın cesedinin 6 yıl sonra bulunması durumunda kemikler cinayetin nasıl işlediğini ortaya koyabilir mi?" sorusunu Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, NTV'ye yanıtladı.

Doku'nun cesedinin daha önce gömüldüğü yerden taşındığına dair kuvvetli bulgular var.

Prof. Dr. Kar, olayın üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin özellikle ateşli silah yarasına bağlı ölümü tespit edebildiklerini dile getirdi.

Kar, "Ayrıca, ölmeden önce ya da öldükten sonra olabilecek künt travmalar da ayırt edilebiliyor. Bu ölmeden önce meydana gelen darp şeklinde de olabilir, öldükten sonra cesetten kurtulma için ya da taşırken meydana gelen künt travmalar da olabilir." dedi.

CESET YAKILDI İDDİASI

Doku ailesinin "ceset ortaya çıkmasın diye kemiklerinin yakıldığı" iddiasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kar, "Yakarak bütün kemikleri ortadan kaldırmak çok zor." diye konuştu.

"İnsan vücudu ne kadar süre toprak altında kalırsa kalsın belli bir yüzdede sıvıdan oluşuyor." ifadelerini kullanan Kar, "Dolayısıyla katı bir cismin yakılması gibi düşünülmemeli. Muhakkak ki bunu kalıntıları kalıyor." açıklamasında bulundu.

Cesedin yakılması durumunda da DNA elde etme ihtimalinin olduğunu sözlerine ekleyen Kar, "Yakıldığı halde DNA elde edilme ihtimali var. Azı dişlerinin içinden DNA elde edebiliyoruz." dedi.