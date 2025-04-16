Gülizar Biçer Karaca kimdir? TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın biyografisi

1991 yılında SHP'de başlayan siyaset hayatına, 1993 yılından itibaren CHP’de devam eden Gülizar Biçer Karaca şimdilerde CHP adına TBMM'de Başkanvekili olarak görev alıyor. İşte, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın biyografisi...



GÜLİZAR BİÇER KAÇAR KİMDİR?



Gülizar Biçer Karaca, 1970 yılında Denizli'de dünyaya geldi. 1989'da Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlıkla birlikte SHP'de siyasete başladı.



1990'da CHP Gençlik kollarında görev yaptı. 1999-2004 yılları arasında CHP'den Kınıklı Belediye Meclis üyeliği yaptı. Denizli Barosu Genel Sekreterliği yapan Biçer Karaca, Aile içi Şiddetin önlenmesi, Medeni Kanun ve Kadın Hakları konularında çalışmalar yaptı,



2005- 2015 yılları arasında, Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi Başkanlığını yaptı.



25 ve 27. Dönemlerde Denizli Milletvekili seçildi, 25. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. 35. CHP Olağan Kurultayı'nda CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.



36 ve 37. CHP Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. 27. Dönemde CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.



14 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde CHP'den 28. Dönem Denizli Milletvekili seçildi.