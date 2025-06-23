Gülizar Yıldız cinayeti: Çalıştığı iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü

Şırnak'ta çalıştığı iş yerinde arkadaşıyla tartışan Gülizar Yıldız, bıçaklanarak öldürüldü.

Gülizar Yıldız cinayeti: Çalıştığı iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü

'ın Silopi ilçesinde aynı iş yerinde çalışan 29 yaşındaki Gülizar Yıldız ile R. K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada R.K., Yıldız'a bıçakla saldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gülizar Yıldız cinayeti: Çalıştığı iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü - 1 Gülizar Yıldız

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polis, şüpheli Remzi Kayaalp'ı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülizar Yıldız cinayeti: Çalıştığı iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü - 2 Remzi Kayaalp

GÜLİZAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İŞ YERİNE SALDIRI

Ayrıca Gülizar Yıldız'ın öldürülmesinin ardından bir grup, olayın meydana geldiği lokantanın önüne geldi.

Gruptakiler, ellerine geçirdikleri taş, odun ve sopalarla iş yerinin camlarını kırdı.

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