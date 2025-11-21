Gülizar'ın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Şırnak'ta çalıştığı iş yerinde öldürülen Gülizar Yıldız'ın (29) katilinin cezası belli oldu. Tutuklu sanık Remzi Kayaalp hakkında “nitelikli öldürme” suçundan açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Yıldız’ın ailesinin yanı sıra DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Şırnak Baro Başkanı Abdullah Fındık, Şırnak Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Merkezi üyesi avukatlar katıldı. Remzi Kayaalp ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ VAR

Davanın 26 Eylül'deki 1’inci duruşmasında Remzi Kayaalp’ın cezai ehliyetinin araştırılmasının talep edildiği, dosyaya eklenen evrakta Kayaalp'in cezai ehliyetinin olduğu belirtildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen 4 kişi, olay günü yaşananları anlatarak, Remzi Kayaalp'ın Gülizar Yıldız'ı öldürdükten sonra işkence yapmasını kendilerinin engellediğini ifade etti. Ardından söz alan Gülizar Yıldız'ın babası Halil Yıldız, "Bir daha kadınlar katledilmesin" diyerek, sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Yıldız ailesinin avukatı Emine Özdemir ise cinayetin planlı olduğunu belirterek, "Canavarca hisle öldürme unsurları oluşmuştur. Vahşet içeren bir cinayet söz konusu. İyi hal hususlarının uygulanmamasını talep ediyoruz. Birden fazla aşama ile Gülizar Yıldız katledildi. Tanık ifadeleri ile aralarında bir husumet olmadığı ortaya çıktı. Sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu raporlarla ortaya konuldu. En yüksek cezadan cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ardından esas hakkında mütalaasını sunan savcılık, Remzi Kayaalp'ın “canavarca hisle” öldürmeden indirim olmaksızın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti verilen aranın ardından, Remzi Kayaalp’i, iyi hal ve indirim uygulamadan “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 22 Haziran akşamı Silopi ilçesi İpekyolu üzerindeki lokantada meydana gelmişti. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde çalışan Remzi Kayaalp tarafından, çıkan tartışma sonrası bıçakla yaralanmış ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Kayaalp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.