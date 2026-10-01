Güllü davası başlıyor: Bir numaralı sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter
01.10.2026 08:59
Güllü'nün ölümünde iddianameye göre bir numaralı şüpheli olarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter gösteriliyor.
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölümüne ilişkin dava bugün başlıyor.
Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitiren Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlanıyor. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.
Davanın tek tutuklusu Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter. Gülter'in tasarlayarak öldürme suçundan müebbet hapis cezası isteniyor . Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise talan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
BİR NUMARALI SANIK KIZI TUĞYAN
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. İddianame 11 ay sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak Tuğyan Ülkem Gülter gösteriliyor .
Şüpheli ölüme ilişkin iddianamede; Güllü'nün kızı Tuğyan'ın odasındaki pencereden düştüğü ve 18 metre yükseklikten beton zemine çarptığı anlatılıyor. Toksikoloji incelemesinde; Gül Tut’un kanında 3.53 promil alkol tespit edildiği, kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı ifadesine yer veriliyor.
En sevdiği şarkıyı duyan Güllü'nün odaya yöneldiği an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
"ODAYA GETİRMEK İÇİN EN SEVDİĞİ ŞARKI AÇILDI"
İddianamedeki en dikkat çekici tespit ise Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istemesi olarak dikkat çekiyor. Müziği duyan Gül Tut'un, “O ne lan?” diyerek kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı anlatılıyor .
Savcılık, şarkının özellikle Gül Tut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtiyor.
"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" DEDİ Mİ?
İddianamedeki çarpıcı ayrıntılardan bir diğeri ise dosyaya giren ses kayıtları. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı incelemeye alınan ses kayıtlarında, genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla “Hadi görüşürüz” denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı .
Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatini savunuyor. İddianamede, Gülter'in bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı belirtiliyor.
Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu’nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut’un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı belirtildi.
TANIK İFADELERİ VE DOSYAYA GİREN MESAJLAR
İddianamede çok sayıda mesaj ve tanık anlatımı da yer alıyor. Dosyada ifadelerine yer verilen üç tanığın, Tuğyan'ın kendilerine annesini "Bir gün camdan atıp öldüreceğini" söylediği iddiası da gündeme gelmişti. Bir başka tanık ise Gülter'in annesi veya kendisinden birinin öleceği yönünde sözler sarf ettiğini anlatmıştı.
Gülter'in eski sevgilisi K.E. ile yakınlarına gönderdiği mesajlarda "Bıktım bu annemden", "Gebersin", "Bu kadın ölsün", "Ölmüyor, ne zaman?" ve "Ona büyük bir şey yapacağım" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.