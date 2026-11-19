KIZINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Soruşturmanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak öldürme suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı .

ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILMIŞTI

Dosyası ayrılan Sultan Nur Ulu'nun yargılandığı davanın 11 Kasım'da görülen ilk duruşmasında Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, müşteki avukatlarının taleplerini değerlendirdi.

Mahkeme, Güllü 'nün ölümüne ilişkin ana davadaki kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmederken, Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırdı.