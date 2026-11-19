Güllü davasında yeni gelişme: Kararı havalimanında öğrendi
19.11.2026 15:39
Son Güncelleme: 19.11.2026 15:47
Sultan Nur Ulu, Güllü'nün öldüğü gece olayın yaşandığı evde bulunuyordu.
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanan Sultan Nur Ulu hakkındaki adli kontrol kararı yeniden uygulanmaya başlandı. Ulu, kararı havalimanında öğrendi.
Şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Gül Tut, altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti .
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı .
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu
KIZINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ
Soruşturmanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak öldürme suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı .
ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILMIŞTI
Dosyası ayrılan Sultan Nur Ulu'nun yargılandığı davanın 11 Kasım'da görülen ilk duruşmasında Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, müşteki avukatlarının taleplerini değerlendirdi.
Mahkeme, Güllü'nün ölümüne ilişkin ana davadaki kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmederken, Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırdı.
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru üzerine gerekli yazışmaların yapıldığı ve delillerin teknik inceleme için TÜBİTAK’a iletildiği öğrenildi.
TÜBİTAK'A GÖNDERİLEN DELİLLER SONRASI YENİ KARAR
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları ise kararın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
Dosyaya sunulan ve teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderilen delillerin ardından mahkeme, ek karar alarak Sultan Nur Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirinin yeniden uygulanmasına karar verdi.
Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu.
KARARI HAVALİMANINDA ÖĞRENDİ
Mahkemenin ek kararıyla yeniden yürürlüğe giren yurt dışına çıkış yasağından haberi olmayan Sultan Nur Ulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere geldiği havalimanında hakkındaki tedbirin yeniden uygulandığını öğrendi.