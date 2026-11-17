Güllü dosyasında yeni deliller TÜBİTAK'a gönderildi. Evde bir kişi daha mı vardı?
17.11.2026 11:33
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru üzerine gerekli yazışmaların yapıldığı ve delillerin teknik inceleme için TÜBİTAK’a iletildiği öğrenildi.
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni deliller TÜBİTAK'a gönderildi. Uzman raporlarında kamera kayıtlarında erkek sesi olduğu iddia edilen konuşmalar da yer aldı.
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.
Olayla ilgili yürütülen yargılama sonucunda Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim tarihinde Tuğyan Ülkem Gülter’i “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.
Güllü’nün ölümüyle ilgili Tuğberk Yağız Gülter’in avukatının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru kapsamında dosyaya sunulan yeni delillerin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) gönderildiği belirtildi.
“Kasten öldürme” suçuna iştirakten Sultan Nur Ulu ve Emin Kervanoğlu hakkında yapılan suç duyurusuna dayanak olarak sunulan deliller TÜBİTAK tarafından incelenecek.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
İKİ AYRI UZMAN RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN KONUŞMALAR
Dosyada daha önce Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu hazırlatılmıştı.
28 Ekim tarihli ilk rapor ile 6 Kasım tarihli ikinci raporda, Güllü’ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak", Sultan Nur Ulu’ya atfedilen "At", Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" ifadelerine yer verilmişti. İkinci raporda Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" sözleri de dikkat çekmişti.
Şarkıcı Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatları, olay gecesi evde bulunan telefonların baz kayıtlarının daraltılarak incelenmesini talep etti.
KAYITLARDA ERKEK SESİ İDDİASI
Uzman raporlarında kamera kayıtlarında erkek sesi olduğu iddia edilen konuşmalar da yer aldı. İlk raporda erkek sesine atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" ifadeleri aktarılırken, ikinci raporda "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" sözlerine yer verildi.
Ancak raporlarda erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmadı. İkinci uzman görüşünde ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı belirtildi.
İSTİNAF BAŞVURUSUNA DARALTILMIŞ BAZ TALEBİ EKLENDİ
Güllü’nün ablası Kader Tut’un avukatları tarafından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan ek beyanda, olay sırasında dairede başka bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılması istendi.
Dilekçede, olay sırasında evde kullanılan telefonlar üzerinden üçüncü kişilerle sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi talep edildi.
Bu kapsamda görüşmeye katılan kişilerin, kullanılan telefonların, cihazların ve uygulama hesaplarının belirlenmesi, daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi ve dijital veriler üzerinde karşılaştırmalı teknik inceleme yapılması istendi.