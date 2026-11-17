KAYITLARDA ERKEK SESİ İDDİASI

Uzman raporlarında kamera kayıtlarında erkek sesi olduğu iddia edilen konuşmalar da yer aldı. İlk raporda erkek sesine atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" ifadeleri aktarılırken, ikinci raporda "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" sözlerine yer verildi.

Ancak raporlarda erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmadı. İkinci uzman görüşünde ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı belirtildi.

İSTİNAF BAŞVURUSUNA DARALTILMIŞ BAZ TALEBİ EKLENDİ

Güllü ’nün ablası Kader Tut’un avukatları tarafından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan ek beyanda, olay sırasında dairede başka bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılması istendi.

Dilekçede, olay sırasında evde kullanılan telefonlar üzerinden üçüncü kişilerle sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi talep edildi.

Bu kapsamda görüşmeye katılan kişilerin, kullanılan telefonların, cihazların ve uygulama hesaplarının belirlenmesi, daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi ve dijital veriler üzerinde karşılaştırmalı teknik inceleme yapılması istendi.