Güllü'nün oğlu ablasıyla ilgili konuştu. "Masumiyetine güvenmek, belki de yaptığım en büyük hataydı"

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatının en zor günlerini yaşadığını kaydetti.

Gülter, yaşananlar sonrasında şahsına yönelik ardı arkası kesilmeyen iddialar, seviyesiz ithamlar, iftiralar ve açık yalanlar ortaya atıldığını vurgulayarak, "Zamanla duygusallıktan uzaklaşıp, mantıkla düşünmeye başladığımda bazı gerçekleri daha net görür hale geldim. Annem için rahatlıkla 'ölsün' ifadesini kullanabilen bir insanın masumiyetine güvenmek, belki de yaptığım en büyük hataydı. Ablamın anneme zarar vermiş olabileceği ihtimalini düşünmek dahi benim için son derece ağırdır. Hala aşabilmiş değilim. Hala kabul etmek, sizin anlayamayacağınız kadar zordur. Buna rağmen, 'Bir annenin kızı annesine nasıl zarar verebilir?' düşüncesiyle bu ihtimali reddettim ve sustum." ifadelerini kullandı.

Gülter, bazı kişilerin, ablasıyla geçmişte yapılan mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaştığını ancak bu kişilerin, bu mesajlar ortaya çıkana kadar sessiz kalmayı tercih ettiğini, herhangi bir engelleme girişiminde bulunmadıklarını vurgulayarak, "Ve annem hayattayken ne annemi ne de beni bilgilendirme yoluna gitmemiştir. Gerçekleri bildikleri halde sustular. Annem yaşarken sessiz kaldılar." açıklamasında bulundu.

“HEPSİYLE HUKUKİ YOLLARLA HESAPLAŞACAĞIM”

"Kimin oğlu olduğumu unutanlara açıkça hatırlatmak isterim. Hayattayken aramadığınız, zor günlerinde yanında olmadığınız, annem, iki çocuğuyla birlikte haciz sonrası on karton koliyle sokakta kaldığında dahi destek olmadığınız bir insanın ardından, ölümünden sonra sanki hep yanındaymış gibi davranarak prim yapmaya çalıştınız." ifadelerini kullanan Gülter, şunları kaydetti:

"İftira atanların ve yalan söyleyenlerin, bana daha önce ve sonrasında gönderdikleri mesajlar, kendileriyle ilgili belgeler ve somut bilgiler elimdedir. Bunların tamamı, çok yakında yapacağım canlı yayınlarda ve tamamen yasal çerçevede kamuoyuyla paylaşılacaktır. O zaman isim isim konuşulacak, gazla yorum yaparak beni katil, hırsız, yalancı ya da başka sıfatlarla yaftalamaya çalışan herkes bu gerçekle yüzleşecektir. Hepsiyle hukuki yollarla hesaplaşacağım. Şahsıma yönelik hakaret, küfür ve iftira içeren tüm paylaşımlar hakkında gerekli yasal başvurular yapılacaktır. Bu yalanların kimler tarafından, hangi amaçlarla ve neye dayanarak üretildiği de ortaya konacaktır."

“'BEN YAPMADIM' BEYANI DA İNANDIRICILIĞINI YİTİRMİŞTİR”

Ablasıyla ilişkisini kestiğini belirten Tuğberk Yağız Gülter, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Annemin acısıyla boğuştuğum bir dönemde bunları düşünebilen bir insanın sözlerine artık güvenmiyorum. Kendisi ve kızı için her zaman iyi dileklerde bulundum, elimden geldiğince destek olmaktan başka bir şey yapmadım. Bugüne kadar ortaya çıkan mesajlar, ses kayıtları ve savcılık makamının değerlendirmelerine rağmen tutunmaya çalıştığım 'İnşallah yapmamıştır' düşüncesi artık tamamen kopmuştur. 'Ben yapmadım' yönündeki beyan da benim nezdimde inandırıcılığını yitirmiştir. Bu saatten itibaren kendisiyle tüm iletişimimi kestiğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm."

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ SORUŞTURMASI

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmiş, Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Gülter cinayet iddiasını kabul etmemiş ancak arkadaşı Sultan Nur Ulu, Güllü'yü kızının pencereden ittiğini söylemişti.

Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU: TEMAS SONUCU DÜŞTÜ

Hazırlanan bilirkişi raporunda Güllü'nün bir dış kuvvet veya temasla dengesini kaybettiğine dikkat çekildi.

Sanatçının geriye doğru düşebilmesinin ancak denge bozucu bir müdahale ile mümkün olabileceği belirtildi.

İntihar düşüncesine işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı.