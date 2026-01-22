Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: "Bakınca gözlerini kaçırdı, tutuklanmasını bekliyordum"

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Adliyesine gelen oğlu Tuğberk Yağız Gülter, gazetecilere açıklamada bulundu.



Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül 2025'te düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili bugün Yalova Adliyesi'ne gelen oğlu Tuğberk Yağız Gülter, gazetecilere, tutuklanan kız kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınan eski nişanlısı Kervan Eminoğlu ile ilgili gelişmeyi takip etmek ve dosya savcılarıyla görüşmek için burada bulunduğunu söyledi.



Tuğberk Yağız Gülter, "Kervan Eminoğlu ile yüz yüze geldiniz mi?" soru üzerine, "Evet geldim. Bir şey sormadım. Kendisiyle sohbet edeceğim bir durum yok" ifadelerini kullandı.



"Azmettiriciliği iddiası vardı. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu Gülter, "Savcılık makamı, yetkili makamlar da zaten bu işin en doğrusunu ve noktası noktasına tespitini bilen kişiler" diye yanıtladı.



“İLETİŞİMİ KOPARDIM”

Kız kardeşi ile cezaevinde görüşmediğini, sadece kıyafet götürdüğünü anlatan Gülter, kendi sosyal medya hesabından da açıkladığı gibi kardeşiyle iletişimini kopardığını ifade etti.

Kervan Eminoğlu'nun gözaltı haberini dün aldığını, bugün de süreci takip etmek için Yalova'ya geldiğini belirten Gülter, şöyle konuştu:

"Sizlerle birlikte aldım haberi. Sabah da buraya geldim. Gözlerini kaçırdı, ben baktım. Tutuklanmasını bekliyordum açıkçası ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır. Bir sebepten dolayı vermiştir. Savcılık makamı gerçekten bilinmeyen tarafta iğneyle bazı şeyleri bulmaya çalışıyor, buluyor. Gerçekten yoğun derecede 'gece gündüz' demeden çalışıyorlar. En doğru kararları zaten onlar verecektir. Önce Allah'ın yargısı, sonra Türk yargısına güveniyorum."

“BU KONUYLA İLGİLİ CEVAP VEREMEM”



"Bu bir cinayet mi, yoksa kaza mı?" sorusu üzerine Gülter, "Bu konuyla ilgili cevap veremem. Belki ne hissettiğimi söyleyebilirim. Keşke annem hayatta olsaydı. Başka bir şey diyemiyorum." dedi.

Gülter'in avukatı Aycan Sevsay ise dosyada gizlilik kararı olduğunu vurgulayarak, "Tuğberk bu dosyada müşteki. Biz müşteki sıfatıyla bu dosyayı takip ediyoruz. Buraya da Kervan getirildiği için bilgi almak maksadıyla geldik, bilgi aldık. Gerekli mercilerle görüştük. Soruşturmanın sıhhati için daha fazla bilgi vermemek kanaatindeyiz. İddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

Tut'un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Yalova Adliyesi'nde "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.