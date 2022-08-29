Gülşen tahliye edilecek mi?

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Şarkıcı Gülşen'in avukatları aracılığıyla tutukluluğuna itiraz edilmesinin ardından gözler mahkemeden çıkacak karara çevrildi.

Gülşen hakkında 'tahliye' ya da 'tutukluluğuna devam' kararı bugün açıklanabilir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen'in avukatı Emek Emre, itiraz dilekçesini sunmak için adliyeye geldi.

Gülşen, avukatları aracılığıyla tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvurdu.



''BOMBA GİBİ, TEK KİŞİLİK ODADA KALIYOR''

Mahkeme yapılan itirazı değerlendiriyor.

Öte yandan Gülşen Çolakoğlu'nu, ağabeyi Özden Bayraktar ziyaret etti. Ağabeyi Bayraktar, Gülşen’in durumuyla ilgili soruya "Bomba gibi" karşılığını verdi.

Bayraktar, Gülşen'in tek kişilik koğuşta kaldığını da bildirdi.

Avukat Emre, müvekkilinin itiraz dilekçesini Nöbetçi İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine sundu.



Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri tepkilere neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Gülşen'in tutuklanarak Bakırköy Cezaevine gönderildiği an.

Savcılığın talimatı üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, şüphelinin üzerine atılı bulunan ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını, gösterir somut delillerin mevcut olması, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağını değerlendirerek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.



Gülşen, kararın ardından Bakırköy Kapalı Kadın Cezeevi'ne gönderildi.

GÜLŞEN'İN İFADESİ



Suçlamayı kabul etmeyen Gülşen, savcılığa verdiği ifadesinde, olaya konu sözlerin 30 Nisan 2022'de Ataşehir konserinde geçtiğini belirterek, "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı 'imam'dır. Ayrıca arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir.



Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur. Bu konuşma, bu diyalog, konserin hatırlamadığım bir aşamasında, muhtemelen bir şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Orkestrama, 'Beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine, bana orkestra arasından 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Bu konuşma, konsere gelenlere ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir'' şeklinde konuştu.