Gülşen Teyze ve arkadaşlarının ördüğü bereler mehmetçiğe ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Gülşen Pısıl ve arkadaşlarının ördüğü 200 berenin, Ege Ordusu Komutanlığınca teslim alındığı, 7. Komando Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına gönderilerek Mehmetçiğe teslim edildiğine dair görüntüler yer aldı.

Yapılan paylaşımda askerlere berelerin teslim edilişi ve askerlerin teşekkürlerine ilişkin video da yer aldı.