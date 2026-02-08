Gülşen Teyze ve arkadaşlarının ördüğü bereler mehmetçiğe ulaştı
08.02.2026 15:54
Sosyal Medya
200 bere Mehmetçiğe ulaştı.
AA
Milli Savunma Bakanlığı, hayırsever vatandaşlar tarafından örülen 200 berenin Mehmetçiğe teslim edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Gülşen Pısıl ve arkadaşlarının ördüğü 200 berenin, Ege Ordusu Komutanlığınca teslim alındığı, 7. Komando Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına gönderilerek Mehmetçiğe teslim edildiğine dair görüntüler yer aldı.
Yapılan paylaşımda askerlere berelerin teslim edilişi ve askerlerin teşekkürlerine ilişkin video da yer aldı.