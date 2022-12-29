Gümrük memuruna tokata inceleme

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirildi.

Erdoğan'ın bir memura tokat attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilere neden olmuştu.

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Konuya ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan yapıldı.

Açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.

