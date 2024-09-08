Gümrük Muhafaza ekipleri, 253 çalıntı ve kaçak taşıtı ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından ticari eşya kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında 79 ayrı araç yakalama operasyonu gerçekleştirildi. Gümrük sahalarına gelen taşıt ve yolculara yönelik gümrük tescil işlemleri sırasında, ekiplerin dikkatini çekerek şüpheli görülen kişilere yönelik inceleme başlatıldı. İncelemeler kapsamında söz konusu taşıtlardan bazılarının çalıntı, bazılarının ise Türkiye'de parçalanmak üzere şase ve plakası değiştirilerek usulsüz bir şekilde kullanıma sunulmak üzere hazırlandığı belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 253 taşıtı ele geçirdi.



Olaylarla ilgili soruşturmalara ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediliyor





