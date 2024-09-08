Gümrük Muhafaza ekipleri, 253 çalıntı ve kaçak taşıtı ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından son 3 ayda çalıntı veya yurt dışından usulsüz işlemlerle getirilen 253 taşıtın ele geçirildiğini açıkladı.

Gümrük Muhafaza ekipleri, 253 çalıntı ve kaçak taşıtı ele geçirdi
Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından ticari eşya kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında 79 ayrı araç yakalama operasyonu gerçekleştirildi. Gümrük sahalarına gelen taşıt ve yolculara yönelik gümrük tescil işlemleri sırasında, ekiplerin dikkatini çekerek şüpheli görülen kişilere yönelik inceleme başlatıldı. İncelemeler kapsamında söz konusu taşıtlardan bazılarının çalıntı, bazılarının ise 'de parçalanmak üzere şase ve plakası değiştirilerek usulsüz bir şekilde kullanıma sunulmak üzere hazırlandığı belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 253 taşıtı ele geçirdi.

Olaylarla ilgili soruşturmalara ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediliyor


Öne Çıkan Video

Engin Polat ve 3 sanığa tahliye: Dilan Polat böyle sevindi

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Türkiye
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • Otomobil

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin'den 19 gün sonra acı haber | Ankara'dan art arda mesajlar: Sürecin takipçisi olacağız

Narin'den 19 gün sonra acı haber | Ankara'dan art arda mesajlar: Sürecin takipçisi olacağız

İstanbul TEM'de TIR yangını

İstanbul TEM'de TIR yangını

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 110.Dönem ÖGG sonuç tarihi EGM takvimiyle duyuruldu

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 110.Dönem ÖGG sonuç tarihi EGM takvimiyle duyuruldu

Bursa'da hurdalıkta yangın

Bursa'da hurdalıkta yangın

Zincir marketten alkol hırsızlığı: 4 tutuklama

Zincir marketten alkol hırsızlığı: 4 tutuklama

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...