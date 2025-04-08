Gümrük muhafaza memuru nedir, görevleri neler?

1956 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığına bağlı "Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı" adıyla askeri bir teşkilat olarak hizmet eden Gümrük Muhafaza Memurları günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığ] bünyesinde görev yapan, kolluk kuvveti olup asli görevi kaçakçılıkla mücadeledir.



Kaçakçılığı men, takip ve soruşturmakla görevlidirler. Eşyanın gümrük işlemlerinin yapılmadan yurda girişine ya da yurttan çıkışına engel olurlar. Silah taşıma ve kullanma yetkileri vardır. Gümrüklü yer sahalarda herhangi bir izne gerek kalmadan taşıtları, kişileri ve eşyaları arama yetkileri bulunmakla birlikte ayrıca Türkiye Gümrük Bölgesinde (Türkiye'nin kara suları, iç suları ve hava sahasında) istihbarat çalışması yapıp gerektiğinde operasyon yapma yetkileri vardır.



GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU GÖREVLERİ



Gümrük muhafaza memurları, Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan ve Türkiye'nin sınır kapılarında, havaalanlarında, limanlarda ve gümrük sahalarında görev yapan kamu görevlileridir. Temel görevleri kaçakçılıkla mücadele ve gümrük güvenliğini sağlamaktır. İşte başlıca görevleri:



Yurt dışından Türkiye’ye veya Türkiye’den yurt dışına yasa dışı yollardan mal sokulmasını veya çıkarılmasını engellemek.



Yolcu, yük ve araç kontrollerini gerçekleştirmek.



Gümrük sahalarında fiziki aramalar yapmak (bagaj, araç, konteyner, kargo vs.).



Gümrük beyanlarının doğruluğunu denetlemek.



Sahte evrak, eksik beyan, hileli işlemler gibi usulsüzlükleri tespit etmek.



X-ray cihazları, narkotik köpekleri, fiber optik kameralar ve diğer dedektörleri kullanarak denetim yapmak.



İstihbarata dayalı operasyonlara katılmak.



Şüpheli kişi ve yüklerin takibini yapmak, gerekirse el koyma ve tutanak işlemleri gerçekleştirmek.

