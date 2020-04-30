Gümrükte kraliçe arı operasyonu

Artvin'deki Sarp Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada bin 500 kraliçe arı ele geçirildi.



Türkiye'ye girmek üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı bir TIR risk analizine tabi tutulmasının ardından, şüpheli görülerek x-ray tarama sistemine yönlendirildi.

X-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine TIR, arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de dahil olduğu aramada, 150 ahşap kutu içerisinde Türkiye'ye sokulmak istenen 1500 adet canlı kraliçe arı bulundu.

TIR'da yapılan aramada ayrıca 1 kilo esrar, 16 adet oto yedek parçası, 235 adet çakı ve 107 adet çakı kılıfı ele geçirildi.



Kaçak eşyalara el konulurken, 1500 adet canlı kraliçe arı Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



Şoför gözaltına alındı.