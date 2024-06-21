Gümrükte yakalanan 371 evcil hayvan sahiplendirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye beyan edilmeksizin sokulmaya çalışılan evcil hayvanlar olumsuz seyahat koşullarında, bazı durumlarda da uyutularak taşınıyor ve çoğunlukla yavru olduklarından özel bakıma ihtiyaç duyuyor.



Kaçak yolarla yurda sokulmaya çalışılan, Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından tespit edilerek ele geçirilen evcil hayvanların, tasfiye işlemleri gerçekleştirilene kadar gerekli tedavi imkanlarının sağlanabildiği uygun fiziki koşullarda muhafaza edilmeleri büyük önem taşıyor.

Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığınca teslim alınmayan evcil hayvanlar için söz konusu Bakanlığın uygun görüşü alınarak, hayvan hakları gözetilerek, yurda kaçak olarak getirilmek istenen evcil hayvanların korunması, sağlıklı ortamlarda muhafaza edilmelerinin sağlanması, telef ve kayıpların önüne geçilerek ticarete konu edilmeyecek şekilde tasfiye edilmeleri ve hayvan refahının sağlanması amaçlanıyor.



Ticaret Bakanlığı ile HAYTAP arasında 2018 yılında hazırlanan protokol kapsamında, el konulan evcil hayvanların tasfiye işlemleri gerçekleştirilene kadar Bakanlık denetiminde ve Federasyon sorumluluğunda gerekli tedavi imkanlarının sağlandığı uygun fiziki koşullarda muhafaza ediliyor. Hayvanların HAYTAP'a belirlenen bedel üzerinden özel yolla tasfiye edilerek Federasyon tarafından sahiplendirilmesi sağlanıyor ve yapılan işlemlerin sonuçları Ticaret Bakanlığı ile paylaşılıyor.



Protokolün yürürlüğe girdiği dönemden bu yana, Ticaret Bakanlığı Tasfiye İşletme Müdürlüklerince tasfiyelik hale gelen 78 köpek, 19 kedi, 225 kaplumbağa ve balık, 49 kuş cinsi olmak üzere toplam 371 canlı evcil hayvan, HAYTAP'a özel yolla tasfiyeye tabi tutularak ele geçirilen hayvanlar korundu ve refahı sağlandı.​​​​​​​