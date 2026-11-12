Gümüşhane Üniversitesi'nde taciz iddiası. Öğretim üyesi açığa alındı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi İ.A. hakkında, bir kız öğrenci taciz iddiasıyla şikayette bulundu.

Şikayetin ardından üniversite yönetimi tarafından konuya ilişkin idari süreç başlatıldı, öğretim üyesi açığa alındı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Gümüşhane Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

İddiaların kuruma intikal ettiği andan itibaren hassasiyetle ele alındığı ve ivedilikle disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Üniversitenin her türlü etik dışı davranış ve kabul edilemez tutuma karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğinin vurgulandığı açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği bildirildi.