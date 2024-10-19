Gümüşhane yaylaları kar altında

Bazı vatandaşların henüz terk etmeyerek hayvancılık yapmaya devam ettiği yaylalarda bu yıl kar yağışı erken gerçekleşti.

Bazı yaylacılar hayvanlarını alarak daha alçak kesimlere göç ederken bazı yaylacılar ise pastırma yazı umuduyla bir süre daha beklemeye devam edecek.



Ekim ayının ortalarında aldığı kar yağışı nedeniyle hem hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü hem de beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda kar kalınlığı bazı noktalarda 5 santimetreyi geçti.



Yaylaların yanısıra bazı yüksek köylerde de kar yağışı gerçekleşti. Sisle bir araya gelince eşsiz manzara sunan kar örtüsü görenleri etkiledi.

Torul ilçesinin Yücebelen köyüne bağlı 2 bin 100 metre rakımlı Minarli yaylasıyla Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve üzeri açık camisiyle ünlü 2 bin 200 metre rakımlı tarihi Kadırga Yaylası da kar yağışından nasibini alan yerler oldu.