imsakiye

Gümüşhane'de anız ateşi iki evi yaktı

Gümüşhane'de Ayten Yiğit’in bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı ateş, iki eve sıçradı.

Gümüşhane'de anız ateşi iki evi yaktı

, Mescitlik köyü Cami Önü Mahallesi’nde Ayten Yiğit’e ait müstakil evde öğleden sonra meydana geldi. Yiğit, bahar temizliği için bahçesindeki otları yakarken, alevler bir anda büyüyüp evini sardı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki bir başka evin çatısına da sıçradı. ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, 2 evde hasar oluştu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...