Gümüşhane'de anız ateşi iki evi yaktı

Yangın, Mescitlik köyü Cami Önü Mahallesi’nde Ayten Yiğit’e ait müstakil evde öğleden sonra meydana geldi. Yiğit, bahar temizliği için bahçesindeki otları yakarken, alevler bir anda büyüyüp evini sardı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki bir başka evin çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, 2 evde hasar oluştu.