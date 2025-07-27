Gümüşhane'de anız yangını

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, iddiaya göre vatandaşların çay içmek için yaktığı ateş, kuru otların tutuşmasına neden oldu.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kelkit Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmadı.