Gümüşhane'de ayı otomobile saldırısı
Gümüşhane'de bir ayı, park halindeki otomobile saldırdı. Ayının saldırdığı araçta hasar meydana geldi.
Gümüşhane'de bir ayı, otomobile saldırdı.
Olay Kürtün ilçesine bağlı Kadırga Yaylası'nda yaşandı.
Yaylada yaşayan 66 yaşındaki Arslan Özdemir sabah saatlerinde aracının yanına gittiğinde, aracın zarar görmüş olduğunu gördü.
Aracı inceleyen vatandaş ayının pençe izlerini gördü. Ayının önce aracın camlarını kırdığı, ardından kaportayı pençe darbeleriyle ezdiği görüldü.
Şiddetli darbelerin etkisiyle araç yaklaşık 50 santimetre yerinden kaydı.
Olayın ardından bölge sakinleri, ayının aynı bölgede daha önce de görüldüğünü belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.
- Etiketler :
- Saldırı
- Yerel Haber
- Gümüşhane