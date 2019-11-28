Gümüşhane'de bir apartta çıkan yangında 8 öğrenci dumandan etkilendi

Kent merkezindeki Karşıyaka Mahallesi İmamoğlu Sokak'ta bulunan ve üniversite öğrencilerinin kaldığı apartın 3'üncü katında, elektrikli sobanın PVC kapıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangına Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri müdahale etti.



Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, apartta kalan 8 üniversite öğrencisi dumandan etkilendi..

Öğrencilerden 7'si 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir öğrenciye de olay yerinde ekiplerce müdahale edildi.



Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi