Gümüşhane'de defineciler suçüstü yakalandı

Gümüşhane'de köy evinde define aramak amacıyla 12 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde tünel kazan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Anadolu Ajansı 26.02.2021 - 13:17

Gümüşhane'de defineciler suçüstü yakalandı

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Gümüşhane'de bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Torul İlçe Jandarma Komutanlığının da desteğiyle, ilçeye bağlı Arılı köyündeki S.Ç.'ye ait evde kaçak kazı yapıldığını belirledi.

12 METRE DERİNLİĞİNDE TÜNEL

Eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları incelemede define aramak için kazılmış, 12 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde tünel tespit etti.


Evde bulunan S.Ç. dahil 7 kişiyle ilgili adli işlem yapan ekipler, alandaki kazıda kullanılan taş kırma ve sıkıştırma makineleri, halat ve ipler ile ve çeşitli aletlere el koydu.

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