Gümüşhane'de definecilere suçüstü

Gümüşhane'de kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atalar köyünde dört şüphelinin izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye yapılan operasyonda C.H., O.İ., S.Ş. ve A.Ü. isimli şüpheliler, bir adet alan tarama cihaz ile yakalandı.

Şüphelilerin yanında ayrıca kazma, kürek ve demir çubuk bulunduğu görüldü.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında Torul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli soruşturma başlatıldı.