Gümüşhane'de feci kaza: 1 ölü

Gümüşhane'de virajı alamayan otomobilin römorka çarpıp şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de feci kaza: 1 ölü

'nin Şiran ilçesindeki Seydibaba köyünde yaşayan Bayram Yalçın (72), 29 AAV 542 plakalı otomobiliyle köyün Toygar mezrasından ilçe merkezine giderken virajı alamayınca yol kenarında park halinde bulunan römorka çarpıp yaklaşık 10 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından ağaçlara çarparak durabilen otomobilinden yaralı olarak çıkarılan Yalçın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şiran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve engelli olduğu öğrenilen Yalçın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kışları İstanbul'da yazları ise Seydibaba köyünde yaşadığı öğrenilen 6 çocuk babası Yalçın'ın cenazesi yarın aynı köyde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazına müteakip toprağa verilecek.

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