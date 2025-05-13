Gümüşhane'de feci kaza: 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Gümüşhane'de Ö.Ö. idaresindeki hafif ticari araç, Kelkit ilçesinin Balkaya köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, 12 yaşındaki T.E.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan sürücü ve beraberindeki T.Ö. (42), Z.Ö. (25) ile 3 yaşındaki T.B.Ö., çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.