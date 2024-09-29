Gümüşhane'de feci kaza: 2 ölü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, kamyonetin yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'de feci kaza: 2 ölü

'nin Kürtün ilçesi Yaylalı köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 ABY 165 plakalı kamyonet, yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonette bulunan Oktay Tozlu (36) ile Muhammer Öztürk (38), kaza yerinde hayatını kaybetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi Beyrut'ta: Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...