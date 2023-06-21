Gümüşhane'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane'de köprü korkuluklarına çarpıp Harşit Çayı'na uçan hafif ticari araçtaki Fulya Bayram  ve Zeynep Kurnaz hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gümüşhane'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

'de sabah saatlerinde Trabzon-Gümüşhane kara yolunun İkisu mevkisinde Ahmet E.K.’nin kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, çarptığı demir korkulukları aşarak köprüden Harşit Çayı’na uçtu.

Kazada, su bulunmayan alana düşen araçtaki Fulya Bayram (22) ve Zeynep Kurnaz (20) hayatını kaybederken, sürücü Ahmet E.K. ile Zeynep Y. ve Ayşe B. yaralandı.

Gümüşhane'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı - 1

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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