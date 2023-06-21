Gümüşhane'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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