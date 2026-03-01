Gümüşhane'de heyelan. Giresun karayolu çift yönlü kapandı
01.03.2026 19:47
IHA
Gümüşhane-Giresun kara yolu, heyelan nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı.
Karaçukur Mahallesi mevkiinde Gümüşhane-Giresun kara yoluna düşen dev kayalar yolu ulaşıma kapattı. Yoğun yağış sonrası yamaçtan kopan kaya kütleleri nedeniyle trafik çift taraflı olarak dururken, bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler iş makineleriyle yola savrulan kayaları kısa sürede temizleyerek, yolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açtı.
Heyelanın 22 Nisan 2025 tarihinde Gümüşhane-Giresun yolunu tamamen trafiğe kapatan heyelan bölgesine yakın bir noktada meydana geldiği öğrenildi.