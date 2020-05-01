Gümüşhane'de iki haftadır yeni vaka yok

Halkın "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyduğu Gümüşhane'de son son iki haftada yeni corona virüs vakasına rastlanmadı.

ntv.com.tr 01.05.2020 - 16:41

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Gümüşhane'de virüsün yayılmasını önlemek için yapılan "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentte iki haftadır yeni vaka görülmüyor.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmadığı kentte, sokaklar, tamamen boşaldı.

Normalde en kalabalık noktalar olan Oltanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ve Fatih Parkı'nda temizlik işçileri dışında kimse yok.

Tedbirlere uyulan kentte iki haftadır virüs testi pozitif çıkan hastaya rastlanmadı.

Yyetkililer, salgına karşı bölge halkının evde kalmaya devam etmesini istiyor. 

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