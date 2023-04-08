Gümüşhane'de işçi servisi takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

Gümüşhane'de, kireç fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün takla attığı kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Merkeze bağlı Tekke köyünde meydana geldi. Kireç farikasında çalışan işçilerin taşındığı F.O. yönetimindeki 29 S 0074 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Toplam 8 kişinin bulunduğu minibüs hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde ön çamdan yola fırlayan Gürkan Demir'in (26) yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüste bulunan 7 yaralanın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.