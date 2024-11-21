Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

İlçenin Gülaçar köyünde İlyas Ö. (23) idaresindeki 77 EF123 plakalı boru yüklü tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından açıldı.

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