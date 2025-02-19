Gümüşhane'de kamyonet dereye uçtu: Yaralılar var

Gümüşhane'de Ekrem Sancak idaresindeki kamyonet, Kürtün ilçesi Süme Mahallesi Kalebaşı mevkisinde dereye yuvarlandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü ile yolculardan Fevzi ve Erol Sancak, Mustafa Kurtulan ile Oktay Öğretici yaralandı.



Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Kürtün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.