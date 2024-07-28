Gümüşhane'de mantar zehirlenmesi: 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Gümüşhane’de mantardan zehirlenen 9 kişi Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 9 kişiden bilinci kapalı olan 2 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Gümüşhane'de mantar zehirlenmesi: 9 kişi hastaneye kaldırıldı

merkeze bağlı Örenler köyünde 9 kişi yedikleri yemeğinden zehirlendiler.

Soğanlı eteklerinde yer alan ve Gümüşhane’ye 80 kilometre, Bayburt’ta 45 kilometre uzaklıkta bulunan Örenler köyünde mantardan zehirlenen vatandaşlar, tedavileri yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildiler.

Tedavi altına alınan vatandaşlardan Ş.S., D.T., T.T., M.B., F.B., M.B., S.B.’nin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, M.G., Z.B.’nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor.

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