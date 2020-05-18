Gümüşhane’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Gümüşhane Valiliği, maskesiz sokağa çıkılmasını yasakladı.

İHA 18.05.2020 - 17:23 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 17:24

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24 ilde maske takma zorunluluğu getirildi

24 ilde maske takma zorunluluğu getirildi

Gümüşhane'de corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada il genelinde bugünden itibaren sokakta maske takılması zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Maske, sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılması gerekiyor. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini sürdürecektir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket edenlere ilgili kanunlar gereğince yaptırım uygulanacaktır” denildi.

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