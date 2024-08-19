Gümüşhane'de minibüs uçuruma devrildi: Yaralılar var

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde uçuruma devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de minibüs uçuruma devrildi: Yaralılar var

'nin Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü ​​​​​​​Çıkrıkdüzü mevkisinde Enver Ü. (62) yönetimindeki 34 LDE 887 plakalı minibüs virajı alamayarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi.

Kazada ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan araç sürücüsü ile Ebrar Ü. (21), Reyhan İ. (35), Ömer İ. (15), Hasan İ. (13) ve Lerzan İ. (53), ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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