Gümüşhane'de olası kadın cinayetini esnaf engelledi: Canı pahasına araya girdi

M.Y.’nin bir daha kızını rahatsız etmemesini aksi takdirde polise şikâyette bulunacağını söylemesi üzerine saldırgan belindeki bıçağı çıkararak kadına saldırdı.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde tarım aletleri satışı yapan bir iş yerinin önünde, M.Y. isimli kadın uzun süredir kızı T.Y.’yi rahatsız ettiği öğrenilen saldırgan H.M. ile karşılaştı.

Saldırıyı fark eden iş yeri sahibi Beytullah Nas ise duruma hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Kadının bıçak darbesi almasını son anda engelleyen Beytullah Nas daha sonra saldırganı etkisiz hale getirdi.

Daha önce de babasını bıçakla yaraladığı öğrenilen saldırgan H.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



