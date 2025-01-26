Gümüşhane’de otobüs kazası: 2'si çocuk 14 yaralı

Gümüşhane-Bayburt Karayolu Sargınkaya köyü mevkiinde yaşanan kazada Erzurum-Trabzon seferini yapan yolcu otobüsünün sürücüsü Zekeriya Y., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. İstinat duvarına sürten otobüs, bir süre ilerledikten sonra durabildi. Otobüsün sağ tarafında bulunan camlar patladı. Kazada, Ayşe Hazal Saraç, Sinem Saraç, Jale Aydoğdu, Cemil Bektaş, Tuba Nur Demir, R.K. (7), Tenzile Kabur, Ömer Aydoğdu, Azra Karaköse, İ.G.S. (10), Mertcan Altuntaş, Nemide Demir, Çiğdem Adakul ve İlknur Yıldırım yaralandı.



Otobüsteki yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, kazada yara almayan yolcular ise başka bir yolcu otobüsüyle Gümüşhane Otobüs Terminali'ne götürüldü.



Sürücü Zekeriya Y., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, “Kazanın meydana geldiği andan itibaren emniyet ve jandarma ekipleri gerekli tedbirleri aldı yolda. 6 ambulans ve 18 sağlık personeliyle yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şu anda orada ayakta tedavileri devam ediyor. Durumu ağır olan bir yaralımız yok. Otobüs kayganlaşan yolda yandaki istinat duvarına çarpınca camları patlamış, yaralanmaların çoğu da bu parçalanmadan meydana geldi. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Şu anda yatarak tedavi gören hastamız yok. İlgili otobüs firması yaralı olmayan yolcuların tahliyesi için de ek bir otobüs seferi yaptı. Gümüşhane Otobüs Terminali'ne gidiyorlar, orada bir süre bekledikten sonra Trabzon'a doğru yola çıkacaklar” dedi.



Daha sonra hastanede yaralıları ziyaret eden Vali Baruş, 14 yaralının 5'inin 18 yaşından küçük olduğunu belirterek, tedavilerinin kısa sürede biterek taburcu edileceklerini dile getirdi.

