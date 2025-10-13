Gümüşhane'de otomobil istinat duvarını aşıp otoparka düştü
Gümüşhane'de otomobilin istinat duvarını aşıp belediye otoparkına düştüğü kazada sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Canca Mahallesi’nde meydana geldi.
Virajda O.S.T.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki istinat duvarını aşıp, Gümüşhane Belediyesi Araçlar Amirliği otoparkına düştü.
Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
- Yerel Haber
- Gümüşhane
- Kaza