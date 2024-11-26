Gümüşhane'de park halindeki araç yandı

Gümüşhane’de park halindeki bir otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane'de park halindeki araç yandı

'de park halindeki otomobilde çıktı.

Kent merkezindeki Özcan Mahallesi'nde park halindeki 61 AR 306 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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