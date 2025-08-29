Gümüşhane'de sanayi sitesinde heyelan riski nedeniyle 25 iş yeri boşaltıldı

''DAHA ÖNCE DE YARILMALAR OLMUŞTU''



Heyelan yaşanan bölgesinin kapatılmasının işlerini etkilediğini ve acil çözüm beklediklerini söyleyen Turan Sağır, "Burada daha önceden de yarılmalar olmuştu. Yetkililere haber de vermiştik sonrasında geldiler. Ancak mağduriyeti şu anda buradaki bütün esnaf arkadaşlar yaşıyor. Burası güvenlik önlemi için kapatıldı. Biz bunun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. İşlerimizi de etkiledi, müşterilerimizin işleri bekliyor yetiştiremedik" dedi.



Sanayi esnafı Raşit Ayaz da, "Olay aslında yeni değil daha önceden başlıyor. Su kaçağı vardı burada. Belediyenin su depolarından zaman zaman akıyordu bu su. Bunu defalarca söyledik ama biraz geç kalınmış gibi geldi. Çarşamba günü biraz daha kayma oldu, belediyeye söyledik. Geldik burada önlem aldılar. Girişi çıkışı yasakladılar burada yaklaşık 23 tane esnaf var şu anda mağduruz. Yetkililerden de herhangi bir bilgilendirme yapılmıyor bize" diye konuştu.

