Gümüşhane’de trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane’nin Tekke Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayburt’tan Gümüşhane istikametine ilerleyen 31 U 0645 plakalı otomobilin sürücüsü Mahmut Ergören (50), Tekke Beldesi girişinde direksiyon hâkimiyetini kaybedince otomobil istinat duvarına çarparak yola savruldu.



İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Mahmut Ergören, Mehmet Dönekli (53) ve Melisa Dönekli (21) 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken Mehmet Dönekli buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.



Öte yandan Mehmet Dönekli’nin Gümüşhane Üniversitesi’ni kazanan kızı Melisa Dönekli’yi yurda yerleştirmek için kente geldiği öğrenildi.