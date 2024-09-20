Gümüşhane’de trafik kazası: 3 yaralı

Gümüşhane’de otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte baba ve kızı yaralandı.

Gümüşhane’de trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde ’nin Tekke Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayburt’tan Gümüşhane istikametine ilerleyen 31 U 0645 plakalı otomobilin sürücüsü Mahmut Ergören (50), Tekke Beldesi girişinde direksiyon hâkimiyetini kaybedince otomobil istinat duvarına çarparak yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Mahmut Ergören, Mehmet Dönekli (53) ve Melisa Dönekli (21) 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken Mehmet Dönekli buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan Mehmet Dönekli’nin Gümüşhane Üniversitesi’ni kazanan kızı Melisa Dönekli’yi yurda yerleştirmek için kente geldiği öğrenildi.

Öne Çıkan Video

İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya: Estonyalı akrobat Boğaz'ı geçecek

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkşeker fabrikalarına 1350 geçici işçi alınacak (Türkşeker işçi alımı başvuru tarihleri)

Türkşeker fabrikalarına 1350 geçici işçi alınacak (Türkşeker işçi alımı başvuru tarihleri)

Şanlıurfa'da otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı: 4 yaralı

Çocuğuna rapor vermedi diye doktoru dövdü

Çocuğuna rapor vermedi diye doktoru dövdü

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Otomobil su tankına çarptı: 1 yaralı

Otomobil su tankına çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'da ev yangını: 1 ölü

Tekirdağ'da ev yangını: 1 ölü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...