Gümüşhane'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

- kara yolunun Köstere Köyü Limni Gölü Kavşağı'nda Bayram Ayvaz'ın (50) kullandığı 28 AT 404 plakalı otomobil ile Ferhat Bulut (43) idaresindeki 81 ADV 236 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Bayram ve beraberindeki Ahmet Ayvaz (74), diğer aracın sürücüsü Ferhat ve yanındaki Ayşe (42), Yunus Emre (8) ve Kaniye Bulut (60), Oğuzhan (6), Zeynep (2) ve Sevil Altıntaş (37) ile Gülay Odabaş (60), yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane ve Torul ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Ağır yaralı Ahmet Ayvaz, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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