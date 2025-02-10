Gümüşhane'de uyuşturucuya iki tutuklama

Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gümüşhane'de uyuşturucuya iki tutuklama
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Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.Ş. ve A.K'nin ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramada sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

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