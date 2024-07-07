Gümüşhane’de yanan tek katlı evdeki patlama anı kamerada

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki bir evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kısa sürede kontrol altna alındı.

Gümüşhane’de yanan tek katlı evdeki patlama anı kamerada

’nin Kelkit ilçesinde meydana gelen yangında alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, yanan evdeki patlama anı saniye saniye kaydedildi.

, gece saatlerinde Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Kılıçtaşı Köyü’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Selahattin Durak’a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle ev alevler içerisinde kaldı.

Olay yerine gelen Kelkit Belediyesi İtfaiye Ekipleri yaptıkları çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Gümüşhane’de yanan tek katlı evdeki patlama anı kamerada - 1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın kararına tepki: Tamamen siyasi bir karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın kararına tepki: Tamamen siyasi bir karar

Çakarlu TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira ceza

Çakarlu TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira ceza

Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı! "Eşi namaz kılıyordu, bize inandırıcı ve samimi geldiler"

Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı! "Eşi namaz kılıyordu, bize inandırıcı ve samimi geldiler"

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Kahramanmaraş'ta operasyon! "Garanti kupon" vaadiyle 40 milyon TL dolandırmışlar

Kahramanmaraş'ta operasyon! "Garanti kupon" vaadiyle 40 milyon TL dolandırmışlar

Saniyeler içinde alevlere teslim oldu

Saniyeler içinde alevlere teslim oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...