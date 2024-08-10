Gümüşhane’de yangın: 20 hektarlık alan kül oldu

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde çıkan yangında 6’sı ormanlık alan olmak üzere toplam 20 hektarlık alan küle döndü.

Gümüşhane’de yangın: 20 hektarlık alan kül oldu

’nin Şiran ilçesinde saat 15.00 sıralarında Seydibaba köyü Kale mezrasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda personel ve araç sevk edilirken, yangın ormanlık alana sıçradı.

Orman İşletme Müdürlüğü, Şiran ve Yeşilbük belediyeleri itfaiyeleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve komando ekipleri, AFAD ve vatandaşların müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmayla kontrol altına alındı.

Çok sayıda araç ve makineyle müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları devam ederken, yangın sonucu 6 hektarı ormanlık alan olmak üzere toplam 20 hektarlık alan küle döndü.

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