Gümüşhane’de yangın: 30 hektarlık alan zarar gördü

Gümüşhane’de örtü yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü.



Merkeze bağlı Akpınar köyü kırsalında öğle saatlerinde örtü yangını çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.