Gümüşhane’de yangın: 30 hektarlık alan zarar gördü

Gümüşhane’nin Akpınar köyü kırsalında örtü yangını çıktı. Yangında 30 hektarlık alan zarar gördü.

Gümüşhane’de yangın: 30 hektarlık alan zarar gördü

’de örtü yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Akpınar köyü kırsalında öğle saatlerinde örtü yangını çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gümüşhane’de yangın: 30 hektarlık alan zarar gördü - 1

Adrese ulaşan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, 30 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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