Gümüşhane'de, avlanması yasak olan ayıyı öldüren kişiye 17 bin 455 lira para cezası verildi.



Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koruma altındaki bir ayının vurularak öldürüldüğü yönünde jandarmaya yapılan ihbar üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.



Olay yerine giden jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları ortak incelemede, ayının tüfekle ateş edilerek öldürüldüğünün anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı, bölgede yapılan çalışma sonucu ayıyı vuran şahsın tespit edildiği kaydedildi.



Açıklamada, şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında bin 455 lira idari para cezası, 16 bin lira tazminat olmak üzere toplam 17 bin 455 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

